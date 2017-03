Avatar: Teil 2 und Folgefilme erneut verschoben - ins Ungewisse

Mit Avatar - Aufbruch nach Pandora erschien im Jahr 2009 der bisher finanziell erfolgreichste Film. Und während es deswegen wenig verwunderte, dass der Regisseur James Cameron einen Nachfolger für das Science-Fiction-Abenteuer ankündigte, kam der Plan, gleich vier weitere Filme gleichzeitig in Angriff nehmen zu wollen, dann doch sehr ambitioniert daher. Und dies äußert sich auch seitdem regelmäßig im angepeilten Veröffentlichungsdatum von Avatar 2, 3, 4 und 5 - Teil 2 wurde nun einmal mehr verschoben. Eigentlich wurde das erste Sequel nach bereits mehreren Verzögerungen für das Jahr 2018 erwartet, doch wie Cameron nun gegenüber dem Toronto Star hat verlauten lassen, ist das nicht länger der Fall.

"Nun, 2018 wird nichts", so Cameron bestimmt. "[...] Was die Leute verstehen müssen, ist, dass das ein Veröffentlichungsrhythmus wird. Wir machen nicht Avatar 2. Wir machen Avatar 2, 3, 4 und 5. Das ist ein episches Unterfangen. Ich weiß also, wie ich die nächsten acht Jahre meines Lebens verbringen werde." Wie Cameron weiter ausführte, dauerte die Realisierung des ersten Films viereinhalb Jahre, und nun plane man eben vier weitere Teile. Die Vorbereitung läuft aber offenbar gut: "Das Design unserer Kreaturen und Sets ist ziemlich fertig", so Cameron. "Das ist wirklich aufregend. Ich wünschte, ich könnte das bereits mit der Welt teilen. Aber wir [...] werden den Vorhang öffnen, sobald die Zeit reif ist."

Wann genau das sein soll, ließ der Regisseur freilich nicht verlauten: Avatar 2 und die weiteren Folgefilme sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Für Neuigkeiten haltet ihr aber auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Toronto Star via Polygon