Atomic Blonde: Charlize Theron ist eine verdammt verführerische Killermaschine!

11.03.2017 um 12:00 Uhr 1989, Berlin: Die Top-Agentin Lorraine Broughton ("Mad Max: Fury Road"-Star Charlize Theron) hat die Order, Informationen höchster Brisanz zu besorgen. Doch die geteilte Stadt fordert von ihr das Äußerste - es geht buchstäblich ums nackte Überleben. Mit Kalkül, Sinnlichkeit und unerbittlicher Härte kommt sie Zug um Zug ihrem Ziel näher. Geht man nach dem ersten Trailer, ist "Atomic Blonde" offenbar eine siedend heiße Mischung aus Style und Schlagkraft, aus sinnlicher Verführung und kompromissloser Action - Regie führt David Leitch (demnächst "Deadpool 2"), der schon mit "John Wick" gezeigt hat, dass dieses Genre genau sein Terrain ist. Der Streifen, in dem u. a. auch James McAcoy (Split), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), John Goodman (Kong: Skull Island) und Toby Jones (Captain America: The First Avenger) zu sehen sind, startet am 17. August 2017 in den deutschen Kinos.

