Nach dem Early-Access-Start soll das Sandbox-Spiel Astroneer fleißig mit Patches nach Release erweitert werden; die Roadmap mit den Zukunftsplänen von Entwickler System Era Softworks gibt einen Ausblick auf künftige Inhalts-Updates. Demzufolge haben zwar vorerst Performance-Verbesserungen oberste Priorität, allerdings sind darüber hinaus bereits Survival-Mechaniken wie Hunger angedacht. So soll es zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt möglich sein, Farmen mit Nahrungsmitteln anzulegen. Zudem soll Astroneer größere Herausforderungen und zusätzliche Schwierigkeitsgrade bieten - das Fehlen solcher ist bislang ein großer Kritikpunkt.

Weitere angedachte Verbesserungen umfassen ein Wettersystem, Customization-Optionen für Basis und Astronaut sowie außerirdische Tiere. Langfristig wollen die Entwickler bei Astroneer zudem die Spieleranzahl pro Server im Multiplayer-Modus erhöhen. Derzeit sind Koop-Partien auf vier Teilnehmer beschränkt. Außerdem plant man Mod-Unterstützung per Steam Workshop. "Ein bis zwei Jahre" will System Era Softworks an Astroneer arbeiten; geht man nach der Roadmap zum Release, haben sich die Indie-Entwickler bis 2018-2019 einiges vorgenommen. Wer das live miterleben will, kann Astroneer am PC und auf Xbox One kaufen und zum Preis von 20 Euro dabei sein.