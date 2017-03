Assassin's Creed: Nach dem Kinofilm kommt die TV-Serie

Nachdem Assassin's Creed im Dezember des vergangenen Jahres auf der großen Leinwand debütierte, ist nun auch eine Fernsehserie in der Mache. Das gab Ubisofts Ymar Azaiza nun in einem Reddit-AMA bekannt. Allzu bald ist aber wohl nicht mit dem Staffelstart zu rechnen. Man werde sich "die nötige Zeit nehmen", eine TV-Adaption von Assassin's Creed abzuliefern, auf die "wir stolz sein können", so Azaiza. Das ist alles, was er zu dem Thema zu sagen hatte. Details zu Schauplatz, Protagonist oder auch dem Zeitalter nannte er nicht.

Assassin's Creed: The TV Series könnte in Zusammenarbeit mit Netflix entstehen. Vor einigen Monaten bestätigte Ubisoft nämlich, in Verhandlungen mit dem Video-On-Demand-Anbieter zu stehen. Mit welchen Ergebnis diese verlaufen sind, darüber wurde Stillschweigen bewahrt. Begrüßenswert wäre eine Kooperation mit Netflix wohl zweifelsfrei. Das Unternehmen ist bekannt für qualitativ hochwertige Produktionen. Beispielhaft seien an dieser Stelle nur House of Cards, Orange is the New Black und Stranger Things genannt.