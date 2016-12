Eine Woche nach dem US-Start wurde die Verfilmung von Ubisofts Assassin's Creed heute auch in den deutschen Kinos veröffentlicht. Während man hierzulande noch auf die ersten Einspielergebnisse warten muss, wurden in den vergangenen Tagen die ersten Umsätze aus den USA bekannt gegeben. Laut der Internetseite Variety konnte Assassin's Creed innerhalb der ersten Woche einen Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar generieren. Die ersten Erwartungen in Höhe von 30 bis 35 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum wurden demnach nicht erreicht. Das Budget für die gesamte Produktion des Kinofilms soll bei etwa 125 Millionen US-Dollar liegen.

Laut Chris Aronson, Distribution Chief bei 20th Century Fox, erwartet man, dass Assassin's Creed in Europa besser anlaufen wird als in den Vereinigten Staaten, da auch das Spiel beim europäischen Publikum beliebter sei. "Dieser Start hat unser Modell übertroffen. Wir werden die Profiteure einer starken Spielzeit zu Weihnachten sein.", sagte Chris Aronson. Derzeit befindet sich weiterhin Rogue One: A Star Wars Story auf dem Spitzenplatz in den US-Kinos. Und auch weltweit gehört der Kinofilm von Disney mit einem bisherigen Umsatz von über 520 Millionen US-Dollar zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Weitere Meldungen zum Assassin's Creed Film findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot