Michael Fassbender schlitzt, sticht und kloppt sich nicht nur in der neuesten Spieleverfilmung Assassin's Creed, die am 27. Dezember 2016 in die Kinos kam, durch eine Menge von Widersachern, sondern hat durch die Dreharbeiten auch Gefallen an der Videospielreihe gefunden. Dies verriet er in einem Interview mit der Seite "Digital Spy". An Videospielen gefalle ihm besonders, dass die Herangehensweise an das Erzählen einer Geschichte komplett anders sei als in Filmen: "Die Sache mit Videospielen ist, dass man selbst die Kontrolle darüber hat, was der Charakter tut. Man sucht sich selbst die Wege, die der Charakter gehen soll. Es besteht eine ganz andere Art der Interaktion mit dem Bildschirm", so Fassbender in dem Interview.

Vor den Dreharbeiten des Filmes habe er die Spiele nicht gespielt. Nun hat er sogar eine favorisierte Art, Gegner zur Strecke zu bringen. Dabei ist seine liebste Waffe ganz klar das Messer, wie er in dem Interview weiterhin ausplaudert: "Es macht Spaß, in den Nahkampf zu gehen. Ich glaube, als Assassine ist das der ultimative Weg, um ein Ziel zu erreichen."



Dabei beschränkt sich Fassbender jedoch nicht nur auf das Messer. Auch andere Geräte aus dem gut gefüllten Waffensortiment der Meuchelmörder haben es ihm angetan: "Manchmal nutze ich auch Pfeil und Bogen, einfach nur, weil ich diese Waffe faszinierend finde, seit ich ein kleiner Junge war." Ein bisschen Nostalgie spielt also auch eine Rolle.

Womit geht ihr in den Assassin's Creed-Spielen am liebsten gegen eure Gegner vor? Oder versucht ihr generell, der Offensive zu entgehen und eure Missionen schleichend zu bestreiten? Hinterlasst uns in den Kommentaren eure Meinung! Mehr Infos zum Assassin's Creed Film und einen ausführlichen Test zu Syndicate, dem neuesten Teil der Reihe findet ihr wie immer auf den verlinkten Themenseiten.

Quelle: Digital Spy