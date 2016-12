Asheron's Call: Spieler wollen das MMORPG per Crowdfunding retten

Für Fans eines MMORPGs ist es immer besonders schwer, wenn die Server irgendwann abgeschaltet werden. Am 31. Januar 2017 blüht den MMOs Asheron's Call und Asheron's Call 2 dieses Schicksal. Turbine stellt den Betrieb der Spiele ein.

Doch das wollen einige Fans nicht einfach so hinnehmen. Sie haben deswegen über gofundme eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über welche 2 Millionen US-Dollar eingenommen werden sollen. Dieses Geld wollen die Fans dazu nutzen, den Betrieb des MMORPGs Asheron's Call aufrecht zu erhalten. Es hat den Anschein, als würde diese Gruppe von Fans Turbine das Spiel abkaufen wollen, um es selbst auf eigenen Servern zu hosten. Es sind auch Updates geplant, über welche das MMO erweitert und verbessert werden werden soll.

Bisher konnten in sieben Tagen 1.500 US-Dollar eingenommen werden. Zumindest bis zum 31. Januar 2017 dürfte es sehr schwierig werden, die Summe von 2 Millionen Dollar zu erreichen. Das ist auch den Erstellern der Crowdfunding-Kampagne klar, weswegen sie angeben, diese so lange laufen zu lassen, bis das Ziel erreicht werden konnte. Man glaubt an das Potenzial des MMORPGs, das mittlerweile über 17 Jahre auf dem Buckel hat und will es weiterhin "am Leben" halten.

Quelle: gofundme