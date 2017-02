Asheron's Call zählt zu den dienstältesten Online-Rollenspielen auf dem Markt. Nach 17 Jahren ist nun Schluss: Bis zuletzt versuchte die Community mit einer Online-Petition und einer Crowdfunding-Idee den Publisher zum Umdenken zu bewegen - vergeblich. Am 31. Januar schaltete Warner Bros. Interactive die Server ab. Damit geht gerade für Fans, die Asheron's Call über Jahre hinweg die Treue geschworen haben, eine Ära zu Ende. Spielern werden in Zukunft nur noch ihre Erinnerungen an ihre Abenteuer bleiben.

Deshalb überrascht es nicht, dass vielen Fans der Abschied ungemein schwer gefallen ist. Zu Tränen rührt dabei ein Live-Stream von"loud lou", der Asheron's Call bis zur letzten Sekunde begleitet hat. "Hier bin ich aufwachsen", fasst er im Twitch-Stream zusammen, wie viel ihm das Online-Rollenspiel persönlich bedeutet. Er ringt dabei mehrfach nach Worten. In den letzten Minuten greift er zum Taschentuch, um sich die Tränen aus den Augen zu wischen.

Als Zeichen der Verbundenheit versammelten sich wenige Minuten vor der geplanten Server-Abschaltung nochmal Lous Bekannte und Freunde um dessen Spielcharakter. Ein letztes Mal ragten sie die Hände ihrer Avatare in den Himmel und eine violette Zauberwolke stieg auf. Einige Minuten später war es schließlich soweit: Die bunte Fantasy-Welt von Asheron's Call wich der tristen Bildschirmeinblendung "The connection to the server has been lost". Lous emotionalen Abschied von Asheron's Call könnt ihr am Ende dieser Meldung noch einmal miterleben.

