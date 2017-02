Nach über 17 Jahren wurden in dieser Woche die Server des Rollenspiels Asheron's Call endgültig abgeschaltet. Trotz einiger Proteste in der Community hat sich Publisher Warner Bros. Interactive für das Ende entschieden. Viele langjährige Spieler haben sich demnach am Dienstag von Asheron's Call mit teilweise sehr emotionalen Streams und Videos verabschiedet. Bereits Anfang Januar haben wir zudem von einem 74-jährigen Mann berichtet, der seit dem Beginn des Rollenspiels im Jahr 1999 zu den aktiven Spielern gehört. Auch er hat sich mit einem Video von seinem geliebten Asheron's Call verabschiedet.

Problematisch gestaltete sich allerdings die Suche nach einem neuen Spiel für den MMO-Opa, da seiner Meinung nach "alle anderen Spiele nach Mist aussehen" - im Vergleich zu Asheron's Call. Das Entwicklerstudio von Blizzard versucht nun trotzdem sein Glück und hat dem 74-Jährigen sowie seiner Enkelin jeweils eine Kopie von World of Warcraft geschenkt. Ob er sich am Ende auch tatsächlich für das rund 12 Jahre alte MMORPG von Blizzard entscheidet, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Meldungen zu Asheron's Call findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku