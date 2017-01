Army of One: Nicholas Cage begibt sich mit einem Samuraischwert auf göttliche Mission

Gary Faulkner ist ein arbeitsloser Handwerker, Ex-Sträfling, US-Amerikaner - und stolzer Patriot. Sein Leben bekommt auf einmal einen vollkommen neuen Sinn, als er von Gott höchstpersönlich einen Auftrag erhält. Er soll nach Pakistan reisen, sich Al-Qaida-Oberhaupt Bin Laden schnappen und ihn vor ein US-Gericht bringen! Und wer ist Gary, seinem Gott diesen Wunsch zu verwehren? Also macht er sich auf, mit Samurai-Schwert und Gleitschirm bepackt - und muss feststellen: Es ist nicht leicht, Gottes Wille zu befolgen! (via Splendid)

Ein amerikanischer Zivilist, der den meistgesuchten Terroristen der Welt festsetzen möchte? Liest man die Inhaltsangabe der bitterbösen Actionsatire "Army of One - Ein Mann auf Göttlicher Version", kann man kaum glauben, dass das neueste Werk von "Brüno"-Regisseur Larry Charles mit "Ghost Rider"-Star Nicolas Cage in der Hauptrolle und "Männertrip"-Star Russel Brand als Weltenschöpfer tatsächlich auf einer wahren Begebenheiten basiert. Geklappt hat es offensichtlich nicht. Wie sich Cage bei seiner aberwitzigen Tour de Force nach und durch Pakistan schlägt, könnt ihr im deutschen Trailer sehen.



"Army of One" schaffte es trotz interessanter Story und namhafter Besetzung hierzulande nicht in die Lichtspielhäuser. Der Heimkino-Startschuss fällt am 24. Februar 2017 - dann ist die Komödie im Verleih von Splendid Film auf Blu-ray, DVD und VoD erhältlich.