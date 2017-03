Arma 3: 3 Millionen Verkäufe, Zukunftspläne bekannt gegeben

Bohemia Interactive hat sich detailliert zur Zukunft seines Taktik-Shooters Arma 3 geäußert. Die Roadmap sieht so aus: Im Mai erscheint der Jets-DLCs mit drei Flugzeugen, einem unbemannten Kampffahrzeug und einem neuen Showcase-Szenario. Voraussichtlich im 3. Quartal 2017 folgt dann der Orange-DLC (Mini-Kampagne, Fahrzeuge, Ausrüstung etc.), im 4. Quartal der Tac-Ops-DLC (Singleplayer-Szenarien etc.) und im 1. Quartal des kommenden Jahres der Tanks-DLC (Panzer etc.). Im Video unterhalb erfahrt ihr weitere Details.

Während die genannten Erweiterungen für Arma 3 allesamt kostenpflichtig sein werden, ist auch zumindest ein Gratis-DLC angekündigt. Am 22. Juni, pünktlich zum 16. Geburtstag der Reihe, erscheint der Malden-DLC mit der gleichnamigen, aus dem Serienerstling bekannten Map und dem Multiplayer-Modus Combat Patrol. Weshalb Bohemia Arma 3 weiterhin großzügig mit neuen Inhalten versorgt, erklärt sich beim Blick auf die Verkaufszahlen schnell von selbst. Bislang gingen schon mehr als 3 Millionen Exemplare über die Ladentheke. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Arma 3.