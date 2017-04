Apple iPhone 8: Samsung liefert angeblich OLED-Displays

Apples neue iPhone 8-Smartphones werden offenbar auf OLED-Displays setzen. Doch es gibt nicht viele Produktionsstätten, die diese Art von Displays im großen Stil liefern können. Unter anderem produziert auch Apples größer Konkurrent auf dem Smartphone-Markt, der südkoreanische Hersteller Samsung, derartige OLED-Displays. Apple hat nun offenbar bei Samsung eine große Anzahl an OLED-Displays angefragt. Die Rede ist laut der Business-News-Seite Nikkei Asian Review von 70 Millionen Stück.

Samsung, hier Samsungs Galaxy S8, wird offenbar die Displays für Apples iPhone 8 liefern. Quelle: Samsung Um diese Zahl einzuordnen: Im vierten Quartal 2016 setzte Apple gut 78 Millionen iPhone 7-Geräte ab (siehe zum Beispiel den Artikel auf Zeit.de). Die kolportierten 70 Millionen OLED-Displays wären also vermutlich für einen ersten Schub an iPhone 8-Modellen zum Verkaufsstart gedacht. Ein anderer Analyst spricht sogar von 95 Millionen Displays, wie das Portal wccftech berichtet. Mit einer voraussichtlichen Markteinführung der achten iPhone-Generation wird im Herbst dieses Jahres gerechnet. Wie auch wir schon berichteten, soll Apple das iPhone 8 unter anderem mit einer aus Glas verkleideten Rückseite ausstatten, als Material soll je nach Modellvariante ein Gehäuserahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl verbaut sein. In dem früheren Artikel hatten wir ebenfalls bereits erwähnt, dass Samsung als Display-Lieferant im Gespräch war.