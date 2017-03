Apple: neue iPads, Video-App Clips und mehr vorgestellt

Apple hat im vergleichsweise ruhigen Stil, nämlich ohne eine große Präsentation einige Neuheiten vorgestellt. Zum einen löst ein neues iPad das iPad Air2 ab. Das neue iPad heißt zudem auch nur noch iPad, hat also keinerlei besondere Zusatzbezeichnung im Namen. In Shops ist es gegebenfalls an der Ziffer 9.7 zu erkennen, denn 9,7 Zoll beträgt die Displaydiagonale des neuen iPads. Technisch gesehen bietet es unter anderem ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2048 mal 1536 Pixeln, einen Fingerabdrucksensor sowie neben dem obligatorischen WLAN auch LTE. Das 469 Gramm leichte Tablet wird mit iOS 10 ausgeliefert und soll eine Akkulaufzeit von 10 Stunden bieten. Zu bestellen ist es ab dem 24. März. Mit 128 Gigabyte Speicherplatz soll es 659 Euro kosten, wem 32 Gigabyte reichen, der bezahlt 559 Euro. Wer zusätzlich noch auf LTE verzichten kann, kommt mit 399 Euro aus. Mit 7,5 Millimetern ist das iPad etwas dicker als das iPad Air2 (6,1 Millimeter).

Das neue iphone7 in knalligem Rot mit Aufpreis für die AIDS-Hilfe Quelle: Apple Wer mit dem Kauf eines Smartphones nebenbei auch noch die HIV- und AIDS-Hilfe unterstützen will, der kann ebenfalls ab dem 24. März eine knallrote Special Edition des iPhone 7 und iPhone 7 Plus bestellen. Im Vergleich zu den anderen Farben sind allerdings Aufpreise von 110 Euro fällig: das iPhone 7 in Rot kostet mindestens 869 anstatt 759 Euro, und für das größere iPhone 7 Plus sind nicht weniger als 1009 Euro anstelle der üblichen Preise von ab 899 Euro fällig. Zusätzlich zu den neuen Geräten hat Apple auch noch eine neue Video-App namens Clips angekündigt. Apple verspricht ein leichteres Erstellen von Videos, zum Beispiel Untertitel, die durch die Spracheingabe ins Video eingefügt werden, Videoeffekte, eine intuitivere Bedienung und intelligentere Weiterleitung an Freunde.