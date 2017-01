App Store: Apple plant Überarbeitung des Bewertungssystems

Apples App Store gilt unter Entwicklern schon seit Jahren als stark verbesserungswürdig - nun will der Konzern den Wünschen der App-Produzenten offenbar endlich nachkommen. Im Rahmen der Betaveröffentlichung von iOS 10.3 hat Apple angekündigt, den App Store bald mit einer Funktion versehen zu wollen, die es Entwicklern ermöglicht, auf die Kommentare und Bewertungen der Nutzer zu antworten. Das ist eine Möglichkeit, die bislang schlicht nicht vorhanden war, was dazu führte, dass sich Entwickler selbst im Fall zu Unrecht abgegebener Negativbewertungen nicht verteidigen konnten. Künftig sollen Nutzer also etwa auf eigene Bedienfehler oder ähnliche Umstände hingewiesen werden dürfen. Ferner soll es die Möglichkeit geben, abgegebene Bewertungen nachträglich zu bearbeiten, sodass die Einsicht eines zuvor unzufriedenen Kunden den gesamten Wertungsschnitt anheben kann.

Damit aber nicht genug: Auch Endnutzer sollen von künftigen Verbesserungen profitieren, etwa in Form einer Limitierung von Bewertungsanfragen. Werden App-Nutzer bisweilen noch recht häufig durch Systemhinweise um Bewertungen gebeten, sollen diese Meldungen in Zukunft nur noch drei Mal im Jahr erscheinen dürfen. Zudem soll es möglich sein, Hinweise dieser Natur vollständig in den Einstellungen des Mobilgeräts zu unterbinden. Auf ein Problem hat Apple aber offenbar noch keine Antwort: Die Zurücksetzung von Durchschnittsbewertungen im App Store. Das geschieht derzeit nämlich jedes Mal, sobald eine App mit einem Update bedacht wird - selbst dann, wenn es sich nur um einen kleinen Bugfix handelt. Ob und wann Apple diesen lästigen Umstand ausmerzen will, ist derzeit unklar. iOS 10.3 wird voraussichtlich irgendwann im Frühjahr 2017 erscheinen.

Quelle: Heise