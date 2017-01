Apocalypse Now: Rollenspiel zum Kultfilm angekündigt, jetzt bei Kickstarter

Es ist ein Computerspiel zum Antikriegsdrama Apocalypse Now in der Mache. Es handelt sich um eine offizielle Filmadaption, Regisseur Francis Ford Coppola hat sein "OK" gegeben und ist sogar in die Entwicklung involviert. Finanziert werden soll Apocalypse Now: The Game via Crowdfunding. Die entsprechende Kampagne bei Kickstarter läuft bereits seit einigen Stunden. Die veranschlagte Mindestzielsumme liegt bei 900.000 Dollar. Die Macher begründen diese Entscheidung damit, dass traditionelle Publisher kein Interesse an Apocalypse Now: The Game gezeigt hätten. Das könnte daran liegen, dass Apocalypse Now die Schrecken des Vietnamkrieges realistisch darstellt und das mitunter äußerst brutale Vorgehen der US-Truppen gegen die einheimische Bevölkerung in keinem besonders guten Licht erscheinen lässt.

Apocalypse Now: The Game ist trotz Ego-Perspektive kein Shooter. Stattdessen ist die Rede von einem "eindringlichen und psychedelischen" Rollenspiel mit Horror-Elementen. Der Spieler streift sich die Uniform von Captain Benjamin Willard über, der den Auftrag erhält, den sadistisch veranlagten Colonel Walter E. Kurtz aus dem Weg zu räumen. An Apocalypse Now: The Game arbeiten keine Unbekannten, sondern Branchenveteranen wie Montgomery Markland, Lawrence Liberty und Rob Auten. Das Trio und die anderen Mitglieder des Teams sammelten in der Vergangenheit Erfahrungen mit namhaften Titeln wie Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Everquest, DC Universe Online, PlanetSide, PlanetSide 2 und Star Wars Galaxies. Erscheinen soll Apocalypse Now: The Game erst 2020. Geplant ist vorerst nur eine PC-Version. Bei Erreichen des entsprechenden Stretchgoals wird es aber auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One geben.

