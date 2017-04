Annabelle 2: Seht den neuen Trailer zum Gruselfilm von "Lights Out"-Regisseur David F. Sandberg

02.04.2017 um 15:00 Uhr In "Annabelle 2", auch "Annabelle: Creation", nehmen ein Puppenmacher und seine Frau etliche Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer kleinen Tochter freundlicherweise eine Nonne und mehrere Waisenmädchen in ihr Haus als Gäste auf. Diese geraten schnell ins Visier einer besessenen Schöpfung des Puppenmachers. Der Name der dämonischen Puppe: Annabelle. Die Fortsetzung zu John R. Leonettis Horrorfilm "Annabelle" (2014), der wiederum ein Spin-off zu James Wans "Conjuring - Die Heimsuchung" (2013) darstellt, startet am 24. August 2017 in den deutschen Kinos.

