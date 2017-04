Android überholt Windows als meistverbreitetes Betriebssystem

Wie bereits einige Experten im Vorfeld erwarten haben, wurde Microsofts Windows nun von Googles Android OS als weltweit meistverbreitetes Betriebssystem abgelöst. Die Internetseite StatCounter hat diese Informationen kürzlich veröffentlicht. Demnach konnte Android im März 2017 die Führung übernehmen. Aktuellen Daten zufolge liegt die Nutzer-Rate von Android bei 37,93 Prozent und damit 0,02 Prozentpunkte vor Windows mit 37,91 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf installierte Betriebssysteme auf Desktop, Laptop, Tablet und Smartphone. Allerdings stammen die ermittelten Werte nur von Geräten, die auch mit dem Internet verbunden sind.

Abhängig vom Kontinent variieren die Daten jedoch stark. So liegt Windows in Nordamerika mit 39,5% zu 25,7% gegen Android weiterhin in Führung. Und auch in Europa kann sich Microsoft mit 51,7% zu 29,2% gegen Googles Betriebssystem behaupten. Nur in Asien liegt Android mit 51,8 Prozent deutlich vor Microsoft mit 29,8 Prozent. Mit einer Nutzer-Rate von 84 Prozent bleibt Windows außerdem das beliebteste OS für Desktop und Laptop. Weitere Meldungen und Videos zum Thema Android findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech