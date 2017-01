Amazon Echo: Massenbestellung durch Nachrichtensprecher ausgelöst

Damit hatte Jim Patton wohl nicht gerechnet: Der Nachrichtensprecher der News-Sendung CW6 in San Diego löste eine Massenbestellung bei Amazon aus. In einem Beitrag berichtete er über ein Mädchen, das per Amazon Echo versehentlich ein Puppenhaus bestellte - die Echo-Box reagiert auf Spracheingaben. "Ich liebe dieses kleine Mädchen, wie sie sagt 'Alexa hat mir ein Puppenhaus bestellt'", kommentierte der Sprecher während der Sendung. Dieser Satz scheint ausgereicht zu haben, um die Echo-Boxen der Zuschauer anzusprechen. Nach Angaben der Webseite des Senders CW6 gingen nach dem Bericht zahlreiche Zuschauerbeschwerden ein. Amazon Echo habe versucht, ein Puppenhaus beim Online-Händler zu kaufen.

Die Spracherkennung von Amazon Echo funktioniert ähnlich wie Siri auf dem iPhone. Mit den Befehlen "Amazon", "Alexa" oder "Echo" lässt sich die Sprachbox aktivieren. Anschließend gesprochene Sätze interpretiert das Gerät als Kommando. Echo verbindet sich mit dem Alexa Voice Service, um beispielsweise Musik abzuspielen, Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse und Wettervorhersagen zu liefern. Amazon-Kunden, die Echo mit ihrem Konto verknüpft haben, können Alexa auch darum bitten, Produkte über den Online-Händler zu bestellen. Jim Patton wurde Letzteres zum Verhängnis. Immerhin lassen sich die Bestellungen kostenfrei stornieren. In Deutschland kann Amazon Echo derzeit nur über eine Einladung erworben werden. Interessierte erhalten auf der Amazon-Webseite die Möglichkeit, sich für den Kauf von Amazon Echo anzumelden.

