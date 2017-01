Square Enix verschenkt Lara Croft Go, Hitman Go und Deus Ex Go bei Amazon

Square Enix verschenkt drei Spiele. Wie das Unternehmen über seinen Twitter-Account schreibt, lassen sich derzeit die drei Abenteuer Hitman GO, Deus Ex GO und Lara Croft GO kostenlos herunterladen. Um die Konsolen- oder PC-Versionen handelt es sich nicht. Vielmehr verteilt der Publisher die Android-Versionen der GO-Abenteuer gratis. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, benötigt ihr die Underground-App von Amazon, die es unter anderem auf der Webseite des Online-Händlers zum Download gibt. Anwender mit dem Apple-Betriebssystem iOS schauen in die Röhre: Ein entsprechendes Angebot gibt es für sie - zumindest bislang - nicht. Ob sich das noch ändert, bleibt abzuwarten. Zudem fehlen Angaben zur Dauer des Angebots.

Wer auf die Installation von Amazon Underground verzichten will, erhält die Spiele derzeit jeweils für 99 Cent im Google Play Store - die Puzzler sind um 80 Prozent im Preis gesenkt. In Apples App Store kosten die Spiele jeweils 1,99 Euro. Hitman Go, Deus Ex Go und Lara Croft Go wissen spielerisch durchaus zu überzeugen, heimsten sogar zahlreiche Awards ein. Bei den beliebten Go-Spielen handelt es sich um knifflige Puzzler, in denen Spieler taktisch geschickt vorgehen müssen. Als Agent 47 versucht ihr in Hitman Go etwa, gegnerische Ziele unbemerkt auszuschalten. Im rundenbasierten Strategiespiel gilt es, den Auftragskiller so zu platzieren, dass er seine Widersacher möglichst lautlos aus dem Weg räumen kann. Deus Ex Go und Lara Croft Go setzen auf ein ähnliches Spielkonzept.