All Walls Must Fall: Agententhriller mit Schauplatz Berlin jetzt bei Kickstarter

Bei Kickstarter hat die Crowdfunding-Kampagne für All Walls Must Fall begonnen. Das deutsche Studio InBetweenGames, bestehend aus ehemaligen YAGER-Angestellten (Dead Island 2), möchte auf diesem Wege nur vergleichsweise bescheidene 15.000 Euro einsammeln. Etwas mehr als die Hälfte dieser Summe ist schon erreicht. Stretchgoals will InBetweenGames bei 100 Prozent bekannt geben. Noch bis zum 19. April könnt ihr ebenfalls Backer für All Walls Must Fall werden.

Erstmals angekündigt wurde All Walls Must Fall bereits vor ziemlich genau einem Jahr. Die Story spielt im Berlin des Jahres 2089, also genau 100 Jahre nach dem Mauerfall. Dieser hat in der alternativen Spielrealität allerdings nie statt gefunden, weshalb unverändert eisige Kälte zwischen den beiden Teilen Deutschlands herrscht. Der Spieler muss dafür sorgen, dass der Kalte Krieg nicht zu einem heißen wird. In prozedural generierten 3D-Umgebungen sind jederzeit pausierbare Taktik-Schlachten mit Agenten der Gegenseite zu schlagen. Das Kickstarter-Video direkt im Anschluss vermittelt (unter anderem) auch einen ersten Eindruck vom zu erwartenden Gameplay.

Quelle: Kickstarter