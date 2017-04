Alien: Isolation könnte doch noch einen Nachfolger bekommen. So will es zumindest die Gerüchteküche, die in Zusammenhang mit Entwickler Creative Assembly von einem neuen Alien-Videospiel spricht. Die Meldung stammt aus dem britischen Official Playstation Magazine, Ausgabe 135. Einem Insider zufolge sei das Team nach der Fertigstellung von Halo Wars 2 dem neuen Projekt zugeordnet worden, Fans träumen schon von Alien: Isolation 2. Doch der Release dürfte noch in weiter Ferne liegen. Zumal zuletzt die Entwicklung eines zweiten Teils auf der Kippe stand - die Verkaufszahlen des Horrorspiel-Debüts von Creative Assembly waren für Publisher Sega nicht allzu berauschend. Ein offizieller Kommentar seitens Creative Assembly oder Sega steht aus.

2017 ist erst einmal das Jahr der neuen Verfilmung Alien: Covenant. Der Kinostart erfolgt am 18. Mai, der Film spielt 20 Jahre vor den Ereignissen des ersten Alien mit Ellen Ripley. Diesmal kriegt es eine Crew von menschlichen Astronauten Opfer mit dem neuen Neomorph-Widersacher zu tun. Ob das wieder genauso gruselt wie damals? Immerhin hat erneut Ridley Scott Regie geführt - wie schon beim Prequel Prometheus, dessen Geschichte Alien: Covenant fortsetzt.

Quelle: Gamefront