Alien: Covenant - neuer Trailer mit Xenomorphs & Alien-Eiern

01.03.2017 um 11:15 Uhr Für die Crew der Covenant wird's ernst im neuen Trailer zum nächsten Alien-Streifen. Die Xenomorphs attackieren sogar Raumschiffe. Alien: Covenant knüpft an die Ereignisse aus Prometheus (2012) an. Etwa zehn Jahre nach der turbulenten Forschungsreise von Archäologin Elizabeth Shaw stößt die Crew eines Kolonieschiffs auf den aus Prometheus bekannten Androiden David - und die Probleme fangen an. Alien: Covenant startet hierzulande am 18. Mai in den Kinos.

