Alien Covenant: Kurzfilm zeigt, was nach Prometheus geschah

Alien: Covenant spielt zehn Jahre nach dem Film Prometheus, baut aber auf dessen Ereignissen auf. Viele Fans fragen sich, was denn nach dem offenen Ende von Prometheus mit den Überlebenden passierte.

Wissenschaftlerin Elizabeth Shaw und der schwer beschädigte Android David befanden sich mit einem gekaperten Raumschiff auf dem Weg zur Heimatwelt der "Konstrukteure". Was dann passierte, wurde offen gelassen. Der nun veröffentlichte Kurzfilm "Prologue: The Crossing" zeigt jedoch, wie es weitergeht.

Im Film zu sehen sind Elizabeth Shaw und David an Bord des Schiffs des Konstrukteure. Zunächst repariert Shaw den Androiden David, bevor sich beide im Schiff mit den Instrumenten auseinandersetzen, um schließlich einen Kurs zur Heimatwelt der Außerirdischen programmieren zu können. Shaw wird in einen Kälteschlaf versetzt und David beschäftigt sich tiefgreifender mit der Kultur und der Denkweise der Konstrukteure, bevor das Raumschiff tatsächlich deren Heimatplaneten erreicht. Der Film endet mit David, der auf einen großen Platz hinunter blickt, auf dem sich die Außerirdischen tummeln.

Der Kurzfilm, so interessant er auch ist, lässt jedoch noch immer viele Fragen offen, die dann vermutlich in Alien: Covenant beantwortet werden, wenn der Film am 18. Mai in die Kinos kommt:

Quelle: 20th Century Dox / Youtube