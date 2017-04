Alien Covenant: Die Crewmitglieder verabschieden sich von ihren Familien

20th Century Fox hat drei neue Videoclips zum kommenden Science-Fiction-Horrorfilm Alien: Covenant veröffentlicht.

In den englischen Videos verabschieden sich die Crewmitglieder Tennessee (Danny McBride), Lowe (Demian Bichir) und Rosenthal (Tess Haubrich) von ihren Familien. Denn die Besatzung des Raumschiffs Covenant will auf einem fernen Planeten eine Kolonie gründen und wird daher nie wieder zur Erde zurückkehren.

Eigentlich hoffen die Kolonisten, ein friedliches Leben in einer paradiesischen Welt beginnen zu können, doch was sie dort vorfinden, ist da absolute Grauen. Durch die drei Videos erfahrt ihr mehr zu den Personen und sollt eine stärkere Bindung zu ihnen aufbauen, bevor der Horror im Film über sie herein bricht.

Alien: Covenant startet am 18. Mai in den Kinos. Bereits jetzt befindet sich mit Alien: Awakening ein weiterer Teil in Planung, der aber offenbar zeitlich zwischen Prometheus und Alien: Covenant angesiedelt sein wird.

Quelle: Gamespot