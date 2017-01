Alien: Covenant - Fox kündigt VR-Erfahrung zum Film an

Mit Alien: Covenant kommt voraussichtlich im Mai dieses Jahres ein weiterer Ableger der Grusel-Sci-Fi-Reihe des Regisseurs Ridley Scott in die Kinos. Und als wären die Filme noch nicht Angst einflößend genug, hat das verantwortliche Studio 20th Century Fox offenbar etwas ganz besonderes vor: Gemeinsam mit dem Regisseur möchte das Fox Innovation Lab eine Virtual-Reality-Erfahrung für Alien: Covenant kreieren, die den Schrecken in völlig neue Höhen zu bringen verspricht. "Die Zuschauer werden die wahre Bedeutung des Terrors entdecken, wenn sie durch schreckliche Alien-Umgebungen und eine Geschichte navigieren, in der jede Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann", so das Versprechen des Studios.

Die VR-Erfahrung wird von Ridley Scott produziert, anders als beim Spielfilm übernimmt aber diesmal David Karlak die Regie. Alien: Covenant VR soll kostenpflichtig auf großen VR-Plattformen erscheinen, wann genau dies allerdings der Fall sein wird, ist unklar. Das Fox Innovation Lab ist kein Neuling im Gebiet der virtuellen Realitäten: Schon passend zu Scotts 2015 erschienenen Sci-Fi-Film Der Marsianer - Rettet Mark Watney hatte das Studio erst kürzlich eine VR-Erfahrung veröffentlicht. Diese ist für HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR erhältlich. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Trailer rund um Alien: Covenant haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge. Der Film kommt in Deutschland voraussichtlich am 18. Mai 2017 in die Kinos.

Quelle: Variety