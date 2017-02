Alien Covenant: Bild zeigt die komplette Crew des Horrorstreifens - inklusive James Franco

Mit Alien: Covenant soll die Filmreihe nach Prometheus näher an die eigentlichen Alien-Filme herangeführt werden. Eine neue Crew wird sich den monströsen Außerirdischen stellen müssen. Nun zeigte das Filmstudio 20th Century Fox erstmals ein Bild der versammelten Mannschaft.

Die Covenant entdeckt im Film einen paradiesischen Planeten, der sich hervorragend für eine Kolonisierung eignen würde. Doch es ist nicht alles, wie es scheint. Denn der Androide David, der einzige Überlebende der Prometheus-Expedition, scheint sich hier mit der Zucht von gefährlichen Aliens zu befassen. Klar, dass die Mannschaft des Raumschiffs nicht lange komplett bleiben wird.

Doch wer gehört eigentlich zur Crew? Auf dem nun veröffentlichten Foto sind alle Mitglieder der Mannschaft zu sehen. Darunter die Charaktere, welche von den Schauspielern Katherine Waterston, Danny McBride und Demian Bichir verkörpert werden. Ebenso zu sehen ist Michael Fassbender, der dieses Mal eine Doppelrolle spielt - einmal den Androiden David sowie dessen Nachfolgemodell Walter. Auf dem Mannschaftsfoto auch zu erkennen ist Schauspieler James Franco. Doch welche Rolle er spielt ist weiterhin unklar.

Eventuell erfahren wir am 22. Februar mehr, denn an diesem Tag soll es während der Ausstrahlung der neuen Folge der TV-Serie Legion auf Fox eine Vorschau auf den Horrorfilm Alien: Covenant geben. In den Kinos läuft der Streifen am 18. Mai an.

Quelle: Filmstarts