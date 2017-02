Der Kino-Start von Ridley Scotts neuem Sci-Fi-Horrorfilm Alien: Covenant rückt stetig näher, schon am 18. Mai 2017 wird der Streifen in den deutschen Kinos anlaufen. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat 20th Century Fox einen fast fünfminütigen Clip namens "Last Supper" aus dem Film veröffentlicht. Splatter und blutrünstige Aliens sind hier - im Gegensatz zum ersten Trailer - nicht zu sehen. Stattdessen sehen wir einen englischsprachigen Ausschnitt aus den Anfängen des Films: Wir erleben die Crew des Raumschiffs Covenant, die nochmal gemeinsam feiert, bevor sie sich in den Hyperschlaf begibt und die weite Reise zu einer fernen Welt antritt. In den Hauptrollen: Michael Fassbender als Roboter Walter, außerdem Katherine Waterston (Inherent Vice), Danny McBride (Das ist das Ende), James Franco (127 Hours) und Billy Crudup (Watchmen).



Alien: Covenant ist die Fortsetzung des umstrittenen Sci-Fi-Films Prometheus (2012) und erzählt einen weiteren Teil der Vorgeschichte zu Ridley Scotts Alien (1979). Die Handlung setzt etwa zehn Jahre nach den Ereignissen von Prometheus ein: Das Kolonieschiff Covenant ist unterwegs zu einem fremden, weit entfernten Planeten und entdeckt dabei unerwartet eine neue Welt, die für die Crew zunächst wie ein unentdecktes Paradies erscheint. Dort treffen sie auch auf den Androiden David (ebenfalls gespielt von Fassbender), den vermutlich einzigen Überlebenden der Prometheus-Expedition. Und wenig später - das deutet bereits der Trailer an - werden sich die ersten Aliens blicken lassen und Jagd auf die Besatzung machen. Wer den ersten Trailer zu Alien: Covenant verpasst hat, kann ihn hier nachholen:



