Alien: Covenant - Ridley Scott gibt den Namen des Sequels bekannt

Die Xenomorphen kehren bald zurück und dieAlien-Saga wird noch in diesem Jahr auf den Kinoleinwänden fortgeführt. Alien: Covenant, so der Name des Nachfolgers von Prometheus - Dunkle Zeichen, läuft noch in diesem Jahr in den internationalen Kinos an, der Start ist für den 19. Mai 2017 geplant. Bereits jetzt weiß man, dass ein Sequel kommen wird, auch weitere Filme sind wahrscheinlich. In einem Interview mit Fandango hat Regisseur Ridley Scott nun über besagte Fortsetzung geredet und deren offiziellen Namen verraten.

Alien: Awakening soll das cineastische Werk heißen und in der Chronologie zwischen Prometheus und Covenant angesiedelt sein. Infos zu einem möglichen Kinostart gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch die zwei geplanten Alien-Filme sind offenbar noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Vom Erfolg dieser hängt ab, ob es noch weitere Alien-Streifen geben wird. "Es wird so sein: Prometheus, Awakening, Covenant. Danach wird es noch mehr geben. Wenn Covenant und Awakening erfolgreich laufen, wird es definitiv drei weitere geben", so Scott im Interview. "Wenn ihr dieses Franchise wirklich wollt, kann ich mir weiter Gedanken über noch sechs Filme machen. Ich werde die Serie nicht erneut begraben, keinesfalls."

