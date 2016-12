Aliens: Fan baut ikonischen Endkampf in eigenem Legoset nach

Über 30 Jahre ist es her, dass Sigourney Weaver in der Haut der Ellen Ripley am Ende von Alien 2 in den gelben Lastenheber stieg, um der Alien-Königin zu zeigen, wo der Hammer hängt. Eine ikonische Szene, die sich zurecht ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt hat, und die sich Alien- und Legofan Daniel Schlumpp zum Vorbild für sein eigenes Legoset genommen hat. Auf seiner Webseite stellt Schlumpp zahlreiche Bilder und sogar eine Bauanleitung für die Kreation aus. Und die entpuppt sich als erstaunlich originalgetreu: Von Ripleys grimmigem Gesicht, über ihre buschige 80er-Jahre-Frisur und die bedrohliche Alienkönigin bis hin zum gelben Lastenheber selbst ist alles an Bord, was nötig ist, um die ikonische Action-Filmszene klötzchenhafte Realität werden zu lassen.



"Seit ich Kinder habe, habe ich wieder Gefallen an Lego gefunden. Heutzutage gibt es so viele Teile und Farben im Vergleich zu den Achtzigern. Der Frachtenheber von Aliens ist etwas, das ich liebend gerne als Kind gebaut hätte, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist", so Schlumpp über seine Motivation. Online habe er bereits einige ähnliche Fanumsetzungen gesehen, doch habe er seine eigene Mini-Version bauen wollen. "Ich fing an, indem ich es digital mit Legos Digital Designer Software zusammensetzte. Dann baute ich ein paar physische Prototypen, bevor ich das finale Design fertigstellte", so Schlumpp. Weitere Elemente aus Alien habe er ebenfalls bereits gebaut, und hoffe, in der Zukunft eine vollständige Szene nachstellen zu können.

