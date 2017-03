Albion Online: Galahad-Update mit Überarbeitung des PvE erscheint am 13.03.

Die erste gute Nachricht: Albion Online ist bald fertig! Die Entwickler von Sandbox Interactive bewegen sich langsam auf die Zielgeraden zu und wollen das Sandbox-MMO am 17. Juli 2017 veröffentlichen. Bevor es aber so weit ist, kommt am 13. März 2017 noch ein riesiges Update. Das trägt den schicken Namen Galahad und enthält nicht viel weniger als die Überarbeitung des PvE-Teils von Albion Online!

Mit Galahad wurde wie angekündigt die komplette Welt angepasst: Euch erwartet ab dem 13. März statt zweier royaler Inseln ein neuer royaler Kontinent. Auch der Outlands-Kontinent wurde um mehrere zentrale Punkte herum konzipiert, damit sich Gilden ähnlicher Stärke in direkter Nachbarschaft ansiedeln müssen. Wenn die Welt schon auf die Art und Weise angepasst wird, dachten sich die Entwickler, dann können wir auch gleich noch die Weltkarte anpassen - und unterirdische Wege einführen, um beispielsweise Landmarks wie Gebirge und Schluchten schneller passieren zu können. Allerdings versichern die Macher von Albion Online, dass der Abstieg in die Tiefen nicht ganz ungefährlich werden kann!



Passend zur neu gestalteten Welt sind auch die Städte entworfen worden, die mit Galahad optisch zu dem Biom passen, in dem sie sich befinden. Wenn ihr sowieso mehr auf den PvE-Part von Albion Online gespannt seid, dann freut euch über neue kurze PvE-Missionen, Expeditionen genannt. Die Mini-Abenteuer, die ihr in Gruppen oder solo starten könnt, sind der kleine PvE-Snack für Zwischendurch, wenn ihr gerade keine Zeit habt, einen ausgiebigen Streifzug durch die offene Welt zu starten - deswegen fallen die Belohnungen für die Expeditionen auch nicht ganz so umfangreich wie in der offenen Welt aus.

Expeditionen sind in Albion Online der kurze PvE-Snack für Zwischendurch. Quelle: Sandbox Interactive Solltet ihr hingegen eine massive Herausforderung suchen, dann messt euch an den Wächtern eines jeden einzelnen Bioms in Albion Online, die die Orte mit Tier-6-Ressourcen bewachen. Schließt euch zusammen und gebt den Monstern Saures, um eine große Menge an Materialien zu ergattern. Wenn ihr euch an die Riesen noch nicht heranwagt, dann besucht stattdessen die umgestalteten Dungeons. Bei Mob-Lagern findet ihr kleine, klar strukturierte Dungeons mit einem Miniboss zum Abschluss. Große Dungeons hingegen sind mit Galahad weniger linear - und weniger offensichtlich zu finden!

Wenn ihr mehr über das Galahad-Update erfahren wollt, dann werft einen Blick in die Übersicht auf der offiziellen Webseite zu Albion Online. Ein so großer Patch braucht allerdings etwas Zeit, bis er auf die Server geschafft hat. Deswegen werden die Server von Albion Online bereits am 10. März heruntergefahren und stehen dann am 13. März wieder zur Verfügung. Mit dem Update gibt's wieder einen Server-Wipe. Keine Angst, alle eure für echtes Geld erworbenen Items behält euer Account freilich!