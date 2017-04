Albion Online: 13 Millionen Karotten geerntet und 850.811 tote Hasen - Beta-Statistiken

Vor vier Wochen veröffentlichte der Entwickler Sandbox Interactive das bislang umfangreichste Update für das aktuell in der Betaphase spielbare Online-Rollenspiel Albion Online. Das Galahad-Update implementierte viele Neuerungen, wie zum Beispiel eine angepasste Weltkarte und ein verbessertes PvE-System in Albions Fantasywelt. Die aktuell veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Daten, die zwischen dem 13. März und dem 9. April gesammelt und ausgewertet wurden. So haben 212.815 Gründer aus 164 Ländern bereits 2.804.864 Stunden mit dem Bau ihrer Siedlungen verbracht, was einer Spielzeit von mehr als 116.000 Tagen oder 320 Jahren in Albion Online entspricht. Noch dazu wurden über 13 Millionen Karotten geerntet und 850.811 Hasen getötet. Für Statistik-Freunde hat Sandbox Interactive sogar eine übersichtliche Infografik veröffentlicht:

Albion Online: Beeindruckende Beta-Statistiken veröffentlicht (1) Quelle: Sandbox Interactive Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG vom deutschen Entwicklerstudio Sandbox Interactive, das in einer mittelalterlichen Fantasywelt angesiedelt ist. Zurzeit befindet sich der Titel noch in der Betaphase, doch der offizielle Release am 17. Juli 2017 rückt immer näher. Erst letzte Woche kündigte Sandbox Interactive ebenfalls an, zur Veröffentlichung des Spiels weitere Updates zu implementieren, um das Spielerlebnis noch weiter zu verbessern. Albion Online erscheint für Windows PC, Mac, Linux, iOS und Android.



Von Michael Grünwald

