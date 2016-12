Alan Wake 2: ​Entwickler Remedy schließt nichts aus

Wer auf einen Nachfolger zu Alan Wake aus dem Jahr 2010 wartet, muss sich äußerst geduldig geben: Seit inzwischen mehreren Jahren beteuert Entwickler Remedy Entertainment hin und wieder seinen Wunsch, das Sequel irgendwann in Angriff zu nehmen, doch eine konkrete Ankündigung steht nach wie vor aus. Daran wird sich auch heute nichts ändern - in einem Interview mit Polygon hat Remedys Game Director Mikael Kasurinen aber zumindest angemerkt, dass Alan Wake 2 noch immer möglich ist. Das Unternehmen arbeitet nämlich derzeit an einem Open-World-Projekt namens P7, das Mehrspieler-Features als Kernaspekte mitbringen soll. Der stärkere Fokus auf mehrspielergetriebene Projekte sei aber keine dauerhafte Absage an Fans von Storyspielen.

"Dieser Ansatz bedeutet nicht, dass wir kein neues Alan Wake machen würden. Ich denke schon, dass wir weniger lineare, handlungsgetriebene "Triple A"-Spiele sehen werden, aber ich denke nicht, dass das Geschichtenerzählen in Spielen verschwinden wird", so Kasurinen, der starke Geschichten in Spielen aber zukünftig wohl vermehrt abseits der Mainstream-Entwicklung erwartet: "Ich denke, Indie-Entwickler sind wirklich stark im Kommen. Da gibt es starke Charaktere und wirklich exzellente Geschichten. Die Spiele sind zwar nicht wie "Triple A"-Titel aufgezogen, aber ich glaube, das stört niemanden. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil: Indie-Entwickler gehen mehr Risiken ein." Konkrete Pläne bezüglich Alan Wake 2 ließ das Studio erneut nicht verlauten. Für weitere Neuigkeiten zum Nachfolger haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Polygon