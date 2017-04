Aladdin: Wird Will Smith der neue Robin Williams?

Die Rolle des blauen Geists aus der Wunderlampe hatte im Zeichentrickfilm von 1992 Robin Williams gesprochen. Da der legendäre Schauspieler das in der neuen Live-Version ja leider nicht mehr tun kann, hat sich Disney nun anscheinend an Will Smith gewandt.

Genau wie die Disney-Vorlage wird auch die Live-Version ein Musical werden. Deswegen ist es unerlässlich, Schauspieler zu casten, die sowohl singen als auch tanzen können, was für Will Smith schonmal kein Problem ist. Er hat bereits als Rapper "The Fresh Prince" im Duo mit dem "DJ Jazzy Jeff" bewiesen, dass er das drauf hat. Doch obwohl Smith sich nach Informationen des Hollywood Reporters schon in Verhandlungen befindet, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Auch für eine Rolle in Tim Burtons Version von "Dumbo" war er im Gespräch - und trotzdem ist es nie zu seiner Teilnahme an dem Projekt gekommen.

Sollten sie aber tatsächlich eine Einigung erzielen, wäre Will Smith die erste feststehende Hauptrolle des Casts. Momentan wird in einer weltweiten Aktion nach einer Besetzung für die Hauptrollen - Aladdin und Prinzessin Jasmine - gesucht. Der Produzent Dan Lin ("Sherlock Holmes") betonte ausdrücklich, er wolle kein Whitewashing und deswegen werde speziell nach Personen aus dem mittleren Osten im Alter zwischen 18 und 25 gesucht.

Einen Filmstart hat das Projekt zwar noch nicht, gedreht wird aber ab Juli 2017.