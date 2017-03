Akira: Neuigkeiten zur Realverfilmung des Anime-Klassikers

Durch die heiß erwartete Manga-Verfilmung "Ghost in the Shell" fasste Warner wohl wieder Mut zu ihrem "Akira"-Projekt. Wie es in der jüngsten Episode von "Meet the Movie Press" (ab ca. 38:15) heißt, soll die Fernsehgesellschaft die schwedischen Regisseure Daniel Espinosa ("Life", "Safe House") und David F. Sandberg ("Lights Out") im Blick für das Realfilm-Remake haben.

"Akira" gilt mit seinem hohen Produktionsaufwand und neuen, experimentellen Stilmitteln neben "Ghost in the Shell" als wesentlicher Auslöser für die in den 90ger Jahren folgende Popularisierung der Anime in Amerika und Europa.

Als farbenprächtiges aber explizit gewalttätiges SF-Animationswerk, mit ausgeprägten Parallelen zu "A Clockwork Orange" und "Blade Runner" handelt "Akira" in einem einem nach einer atomaren Explosion wieder aufgebauten Tokio im Jahr 2019. Kaneda und Tetsuo, zwei jugendliche Mitglieder einer actionhungrige Motorradgang, werden in politische Machtkämpfe und einem militärische Forschungsprojekt verwickelt. Das Projekt erforscht Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, darunter auch Tetsuo, der durch einen telekinetische Fähigkeiten erwirbt, aber allmählich die Kontrolle darüber verliert.

Espinosa und Sandberg sind nicht die ersten Namen, die mit dem "Akira"-Remake in Verbindung gebracht werden. Auch Justin Lin, Jaume Collet-Serra und George Miller wurden bereits für den Regieposten erwägt. Inwieweit sich die Produktion fortsetzt und ob diese von dem Kinoerfolg oder -nichterfolg vom Donnerstag anlaufenden Manga-Realfilm "Ghost in the Shell" abhängt, bleibt abzuwarten.