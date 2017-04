Es gibt tatsächlich Vorteile, wenn man von einem kleinen Provinzflughafen nach London reist: Es gibt nur einen Rückflug, und der ist am Abend, weshalb wir Zeit für eine weitere Runde Agents of Mayhem hatten, während Kollegen bereits Platz im Taxi nehmen mussten. Doch der Reihe nach, sonst geht es hier viel zu chaotisch zu ...

Chaotisch gut?

Pardon, Madame? Daisy ist vielleicht keine Lady, schlagkräftig ist sie aber allemal. Quelle: Deep Silver Gut gegen Böse? In Agents of Mayhem verlaufen die Fronten etwas anders. Die zwölf exzentrischen Kämpfer , die gegen die internationale Superschurken-Terrororganisation Legion vorgehen sollen, sind keine strahlenden Helden, sondern zufällig auf einer Seite kämpfende Chaoten. Das gemeinsame Ziel mag zwar die Vernichtung von Legion sein, Kollateralschaden wird dabei aber gerne in Kauf genommen. Kein Wunder, rekrutiert man als letzte Waffe gegen Dr. Babylon und dessen fiese Handlanger durchgedrehte Fußball-Rowdys aus Deutschland (Red Card), versoffene Rockabilly-Mannsweiber (Daisy) oder selbstverliebte Schauspieler-Egomanen (Hollywood), dann liegt nach dem Sieg eben nicht nur die Panzerflotte des Gegners, sondern auch ein ganzes Viertel in Schutt und Asche.

Gruß aus der Vergangenheit

Als Third-Person-Shooter in einer Open-World-Sandbox mit Comicstil erinnert Agents of Mayhem durchaus an die erfolgreiche Serie Saints Row, die ebenfalls aus dem Haus Volition stammt. Einige Merkmale, wie etwa die Fleur de Lys als Logo und das tiefe Violett begegnen Serienkennern erneut, sogar Charakter Kingpin hat sich von Stilwater aus nach Seoul aufgemacht. So ganz möchte man sich von der verrückten GTA-Parodie also mit Absicht nicht lösen. Auch der Anarcho-Humor von Saints Row hat bei den Agents of Mayhem ein neues Zuhause gefunden. Bierernst und mit einem Stock im Hintern werden hier keine Terrororganisationen ausgelöscht!

Von Fern und Nah

Typisch Superschurken: Schweben durch die Gegend und schießen auf mehr oder weniger wehrlose Helden. Quelle: Deep Silver Wer aufgewachsen ist mit G.I. Joe und anderen Samstagmorgen-Cartoons fühlt sich bei der Präsentation von Agents of Mayhem gleich heimisch: Animierte Zwischensequenzen im westlichen Stil treiben die schräge Story voran.Während der Action erstrahlen Seoul und die Charaktere im cartoonhaften Celshading-Look. Das passt gut zur übertriebenen Handlung und erinnert ein wenig an das Microsoft-exklusive Open-World-Spektakel Sunset Overdrive. Bald dürfen wir selbst Unwesen treiben, nach einem kurzen und simplen Tutorial wissen wir alles, was wichtig ist, um Legion Feuer unter dem Hintern zu machen: In regulären Missionen sind wir mit einem Dreier-Team unterwegs, allerdings ist stets nur ein Charakter auf dem Spielfeld. Zwischen den drei Team-Mitgliedern wechseln wir also je nach Bedarf. Geballert wird auf allerlei futuristisch anmutenden Feinde, vom schwebenden Ninja bis zum massigen Kampfroboter. Jeder der zwölf Recken bringt eine eigene Bewaffnung, Lebenspunkte und Fähigkeiten mit. Je nach Missionsanforderung sollte das Trio neu zusammengewürfelt werden. Es gibt da Begleiter wie etwa die Inderin mit dem Decknamen Rama, die mit einem Bogen bewaffnet bei Feindgruppen keine Chance hat, dafür aber als Sniper gute Dienste leistet. Koloss Hardtack richtet dafür verheerenden Schaden bei mehreren Zielen an, besitzt aber nur eine geringe Reichweite. So weit, so logisch.

Ballern mit Stil

Fortune ist eine Schatzjägerin. Sie ist kaum gepanzert, hat aber eine Drohne dabei, die sie unterstützt. Quelle: Deep Silver Wendungen in verloren geglaubten Schlachten bringen unter Umständen die Spezialfähigkeiten der (Anti-)Helden. Diese laden sich automatisch auf und brauchen deshalb eine gewisse Zeit, bis man sie wieder einsetzen kann. Um beim Beispiel von Hardtrack zu bleiben: Aktiviert man dessen besonderes Talent, zieht er mit Hilfe einer Harpune entfernte Feinde nahe an sich heran. Nach und nach baut sich auf diese Weise der Mayhem-Balken auf. Dahinter verbirgt sich eine besonders effektive Spezialattacke. Agent Hollywood wirft dann eine Zigarettenkippe als Marker, und dort wie sie landet, macht ein Orbitalfeuer Kleinholz aus etwaigen Feinden. Beim Spielen fühlt sich das sehr stimmig und kurzweilig, aber auch sehr einfach an. Der Grund dafür ist der zu Präsentationszwecken stark gesenkte Schwierigkeitsgrad. Eigentlich heißt es Game Over, wenn alle drei Teammitglieder gefallen sind, in diesem Falle ballern wir einfach weiter. Dennoch wird klar, dass kluges Team-Management einen wichtigen Teil des Spiels ausmacht. Mit den falschen Leuten im Team sind simple Aufgaben doppelt so schwierig, und wer seine Mayhem-Fähigkeiten stiefmütterlich behandelt, hat deutlich weniger Spaß. Recht rudimentär sieht noch die Spielwelt aus und fühlt sich das Fahren mit den verschiedenen Vehikeln an. Die Helden selbst sind überraschend langsam unterwegs - eine erhöhte Lauf- und Renngeschwindigkeit würde das Erlebnis aufregender gestalten.

Mal wieder was zu lachen

Hollywood ist der Mann für's Überhebliche. Der eingebildete Filmstar liebt es, sich in Szene zu setzen! Quelle: Deep Silver Das Gunplay hat ebenfalls ein wenig Nachbesserungsbedarf, das Trefferfeedback etwa lässt zu wünschen. Das Fundament, auf dem Agents of Mayhem steht, wirkt dennoch stabil: Der Third-Person-Heroes-Shooter profitiert der Titel auf jedem Fall vom Humor, der ja schon die Saints Row-Reihe auszeichnete. Der mag nicht politisch korrekt sein und manchmal ein kleines bisschen geschmacklos, aber immer noch besser, als dröge Stangenware, oder? Das Augenzwinkern kam auch bei den Aufgaben rüber. Eine davon war die Rekrutierungsmission der Minigun-Braut Daisy. Nach einem versoffenen Abend in der Kneipe fängt das holde Rollergirl Streit mit einem Pizzamaskottchen an, wird von der Polizei festgehalten, steigt in einem illegalen Roboterkampf in den Ring - und gewinnt. Damit auch abseits der Story alles spannend bleibt, gibt es jede Menge freischaltbare Skins für Waffen und Charaktere (die im Übrigen mit gesammelter Erfahrung bis Level 40 aufsteigen), 18 Gadgets als Unterstützungs-Items für die Charaktere, und in der Spielwelt verteilte Verbesserungen in Form von Gremlin-Tech. Urheber davon ist Dr. Gremlin, ein Mitglied der Legion-Terrororganisation - wo sonst arbeitet auch jemand mit solch einem Namen.

Laser aus dem Weltall

So sehen verrückte Wissenschaftler aus: Mit seinen Waffenkreationen will Dr. Hammersmith die Erde unterjochen. Quelle: Deep Silver Zum Abschluss unseres Besuchs in London widmen wir uns einer Art Mini-Boss, ein verrückter Wissenschaftler, der sich der Entwicklung von Waffen verschrieben hat, die einer internationalen Superschurkenorganisation würdig sind. Ein gigantischer Orbitallaser zum Beispiel, der versucht, unser Mayhem-Dienstfahrzeug auf dem Weg zum Geheimunterschlupf des Fieslings (der Zugang liegt übrigens hinter einem sprechenden Plastikschwein auf dem Dach eines Barbecue-Restaurants verborgen) in die Luft zu jagen. Wie anspruchsvoll dieses Gefecht im fertigen Spiel sein wird, das lässt sich schwer sagen, denn durch den bereits erwähnten, niedrigen Schwierigkeitsgrad sind wir rasch am Ziel. Doch der Weg dorthin hat Spaß gemacht, gerade weil das Chaos in Agents of Mayhem ein Faktor ist, der in allen Aspekten willkommen geheißen wird! Die Polizei biegt nicht bei jeder Gelegenheit um die Ecke und versaut den Spaß, etwa, wenn man aus Versehen einen Selfie-schießenden Stadtbewohner über den Haufen gefahren hat! Ein wenig Zeit hat Volition zudem noch, um die gröbsten Ecken glatt zu schleifen, sodass am Ende nur noch die gewollten Kanten stehenbleiben: Am 18. August 2017 werdet ihr auf dem PC, der PS4 und der Xbox One gegen Legion ins Feld ziehen können.