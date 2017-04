Agents of Mayhem: Release & Trailer zum Saints-Row-Spin-off

Update: Wenige Stunden nach dem Trailer-Leak hat Publisher Deep Silver das Video nun offiziell veröffentlicht. Im Trailer "Fies gegen Böse" zeigen die Agents ihr sogenanntes "A-Team", das im Kampf gegen Dr. Babylon zum Einsatz kommen wird. Agents of Mayhem wird am 18. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.



Originalmeldung: Offenbar unabsichtlich wurde nun vorab schon ein neuer Trailer zu Agents of Mayhem ins Internet entlassen. Ihr findet den Clip unterhalb. In Kürze dürfte wohl auch mit einer offiziellen Variante zu rechnen sein. Zu sehen sind einige Spielszenen aus Agents of Mayhem, denen der Humor der Hauptreihe Saints Row eindeutig innewohnt. Außerdem setzt das Spinoff - ebenfalls serientypisch - auf eine riesige, knallbunte Open World.

Agents of Mayhem wurde von Deep Silver und Volition kurz vor der E3 2016 im vergangenen Jahr angekündigt. Der Release ist für August auf PC, PS4 und Xbox One vorgesehen. In Agents of Mayhem verkörpert der Spieler einen Agenten der Agency for Hunting Evil Masterminds. Seine Aufgabe besteht darin, die Erde vor den zerstörerischen Plänen der Superschurken-Organisation L.E.G.I.O.N. (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) zu bewahren.