Adrift: Entwicklerstudio Three One Zero offiziell geschlossen

In einer Zeit, in der Virtual Reality noch in seinen Kinderschuhen steckt, bot das Spiel Adrift Nutzern der Oculus Rift einen vielversprechenden, wenn auch nicht vollständig überzeugenden Trip in die unendlichen Weiten des Weltraums. Nun ist die Reise offenbar vorbei - jedenfalls für das zuständige Entwicklerstudio Three One Zero. Wie Gamestar berichtet, hatte der Entwickler erst am 1. Januar 2017 die wenig vielsagende Nachricht "Signing Off" in den Äther geschickt. Was damals noch nicht ganz eindeutig war, scheint nun traurige Gewissheit: Im offiziellen Twitter-Profil des Studios lassen sich inzwischen die Worte "2013-2017 R.I.P. Creators of #ADR1FT" lesen - damit ist es mit dem Entwickler wohl endgültig vorbei.



Zumindest einer scheint dabei aber wohl bereits neu untergekommen zu sein: Adam Orth, der im Jahr 2013 seinen früheren Arbeitgeber Microsoft aufgrund eines persönlichen Missgeschicks verlassen hatte, möchte sich offenbar auch zukünftig der Kreation virtueller Realitäten verschreiben, und ist laut VentureBeat nun beim VR-Startup First Contact tätig, das Industrie-Veteranen von Studios wie Blizzard und Infinity Ward vereint. "Ich liebe VR", wird Orth zitiert. "Ich hege eine große Leidenschaft dafür. Die Erfahrung mit Adrift war dahin gehend Augen öffnend für mich, was alles möglich ist. Es eröffnet eine Menge kreativer Möglichkeiten für mich, neue und aufregende Dinge zu machen. Ich setze alles auf VR."

Quelle: VentureBeat