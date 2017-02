Activision, der US-amerikanische Publisher von Computerspielen, trennt sich aktuell von zahlreichen Mitarbeitern. Von fünf Prozent der gesamten Belegschaft ist die Rede. Die Entlassungen betreffen sowohl Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale in Santa Monica, Kalifornien, sowie einen Teil der Belegschaft beim Call of Duty-Entwickler Infinity Ward, bei Beenox (Skylanders und andere Games), bei Treyarch (ebenfalls Entwickler einiger CoD-Teile) und auch anderen Studios, die zum Konzern gehören. Der Mutterkonzern Blizzard hingegen soll nicht von der Entlassungswelle betroffen sein.

Wie Kotaku berichtet soll das Unternehmen trotz der erreichten finanziellen Ziele für 2016 diesen Schritt gehen, um sich für die Zukunft neu auszurichten. Obwohl das Unternehmen im vierten Quartal 2016 bessere Ergebnisse erzielen konnte, als prognostiziert wurde, zeigte sich Activisions CEO Eric Hirshberg offenkundig enttäuscht über den Erfolg von Call of Duty: Infinite Warfare. Laut einer Quelle sollen beim verantwortlichen Entwickler Infinity Ward 20 Mitarbeiter gekündigt worden sein. "Activision Publishing richtet seine Ressourcen neu aus, um seine zukünftigen Pläne zu unterstützen und sich an die schnelle Umstellung auf den digitalen Markt vorzubereiten, einschließlich der Möglichkeiten für digitale Add-on-Inhalte", schreibt der Konzern in einem Statement.

