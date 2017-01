Wie Studio Wildcard im Rahmen bekannt gibt, erscheint am heutigen Montag Patch 254 für die PC-Fassung von Ark: Survival Evolved. Voraussichtlich in zwei Wochen soll das sogenannte TEK-Tier-Update dann auch auf PS4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Dieser Termin ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Den Machern zufolge handelt es sich um die bislang umfangreichste (kostenlose) Spielaktualisierung. Das TEK-Tier-Update ergänzt diverse futuristische Items, geeignet unter anderem zur Augmentierung des Avatars und von Dinosaurieren. TEK Vision erlaubt beispielsweise bessere Sicht bei Dunkelheit.

Das TEK-Tier-Update wurde von Studio Wildcard explizit als Endgame-Inhalt für "hart arbeitende Spieler" angekündigt. Das dürfte bedeuten, dass sich nicht umgehend nach Veröffentlichung bereits Unmengen von augmentierten Spielern auf den Servern tummeln dürften. Ark: Survival Evolved befindet sich nach wie vor in der Early-Access-Phase, ist also noch nicht endgültig fertiggestellt. Der finale Release auf allen drei Plattformen ist aber für dieses Jahr geplant. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Ark: Survival Evolved.

Quelle: SurviveTheArk.com