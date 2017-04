AMD hat einen neuen Grafikkartentreiber veröffentlicht. Erst vor einer Woche war die Crimson ReLive-Version 17.4.2 online gegangen, die unter anderem wegen des Creators Updates von Windows 10 veröffentlicht wurde, wie wir auch berichteten. Da nun seit gestern die ersten neuen AMD RX 500-Grafikkarten in den Handel gekommen sind, hat AMD erneut einen Crimson ReLive-Treiber bereitgestellt. Für Windows 10 in der 64 Bit-Version findet ihr den 514 Megabyte großen Download direkt auf der Supportwebsite von AMD. Kompatibel ist das Treiberpaket zu allen AMD Radeon-Grafikkarten seit der HD 7700-Serie.

Gigabyte RX 580 Gaming 8G Quelle: Gigabyte Die Version 17.4.3 ist vor allem wegen der Unterstützung der neuen Modelle AMD Radeon RX 570 und RX 580 relevant, auch das Creators Update für Windows 10 wird erneut in den Details zu den neuen Features des Treibers erwähnt. Der Support für das Update und die beiden neuen Grafikkartenmodelle sind aber auch die einzigen Neuerungen, die AMD für die Treiberversion 17.4.3 angibt. Die bei der Treiberversion 17.4.2 genannten bekannten Probleme sind also in den wenigen Tagen nicht gelöst worden, was aber angesichts des kurzen Zeitraums auch nicht zu erwarten war. Unter anderem waren dies Probleme bei der Aufzeichnungsfunktion. Die neue AMD RX 570 mit vier Gigabyte Videospeicher ist übrigens ab etwa 190 Euro im Handel verfügbar, die ebenfalls neue AMD RX 580 mit acht Gigabyte Videospeicher bekommt ihr ab 260 Euro, die weniger empfehlenswerte Kompromissvariante mit vier Gigabyte Videospeicher gibt es ab 225 Euro.