Auf AMDs neuen Grafikcgip Vega warten viele Gamer. Auf der CES am Donnerstag, den 5. Januar soll dieser vorgestellt werden, doch schon jetzt kam es zu einem Leak, der die Spezifikationen des Chips bekannt gibt.

Vega soll diesem Leak zufolge vier mal so schnell wie die Vorgängergeneration sein, daber aber nicht mehr Strom verbrauchen. Da Vega auf demselben 14-nm-Fertigungsverfahren wie Polaris beruht, ist das eine ziemliche Leistung. Aufgrund der verwendeten zweiten Generation der High-Bandwidth-Memory-Technologie (HBM2) wird die doppelte Durchsatzrate erzielt. Die Speicherchips takten höher und erlauben auch doppelt so viel Speicher auf der Grafikkarte.

HBM2-Speicher besitzt die doppelt so hohe Taktfrequenz die Vorgängergeneration und ist über ein 1024-bit-Interface mit der GPU verbunden.

Radeon soll angeblich sehr bald die ersten Vega-Grafikkarten auf den Markt bringen. Darunter befindet sich auch eine High-End-Version, welche 60 fps unter einer 4K-Auflösung ermöglichen wird. Zudem bringt AMD natürlich auch wieder Mid-Range und Einsteiger-Karten auf den Markt. Momentan stehen aber noch keine Preise fest.

Eine Auflistung der Features der Vega Architektur:

- 4x Power Efficiency

- 2x Peak Throughput/Performance Per Clock

- High Bandwidth Cache

- 2x Bandwidth per pin

- 8x Capacity Per stack ( 2nd Generation High Bandwidth Memory )

- 512TB Virtual Address Space

- Next Generation Compute Engine

- Next Generation Pixel Engine

- Next Compute Unit Architecture

- Rapid Packed Math

- Draw Stream Binning Rasterizer

- Primitive Shaders

