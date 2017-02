AMD wird den neuen Ryzen-CPUs keinen offziellen Support für Windows 7 spendieren. Dies wurde nun bekannt, wie die IT-Newsseite Golem berichtet. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass Windows 7 trotzdem mit Ryzen-CPUs funktioniert. Es wird aber keinen offiziellen Support und somit auch keine passenden Treiber seitens AMD geben. AMD agiert dabei übrigens genauso wie Intel, denn auch Intels Kaby Lake-CPUs werden offiziell nicht für Windows 7 unterstützt. Betroffen sind bei den neuen Ryzen-Prozessoren allerdings wohl nur Desktop-CPUs.

Windows 7: kein direkter Support von AMD für die neuen Ryzen-CPUs Quelle: PC Games Hardware Die Mainboardhersteller könnten aber dennoch passende Treiber bereitstellen - einzelne Funktionen der CPU könnten aber gegebenenfalls nicht genutzt werden, beispielsweise Energiesparoptionen, eine komplette USB 3.0 Anbindung oder das Nutzen aller Funktionen interner Grafikeinheiten. Bei neuen Intel-Kaby-Lake-Mainboards bieten die Mainboardhersteller häufig Treiber für Windows 7 an, so dass man als Windows 7-Nutzer zumindest hoffen darf, dass auch die neuen Ryzen-CPUs zumindest von den Mainboardherstellern einen Windows 7-Support erhalten. Für Server-Modelle der neuen CPUs, die eher nur für Firmenkunden in Frage kommen werden, könnte Windows 7 allerdings auch offiziell von AMD aus unterstützt werden. Grundsätzlich wären die Ryzen-CPUs unter Windows 7 ohnehin lauffähig, denn einige Testsysteme von AMD liefen mit Microsofts mittlerweile über sieben Jahre altem Betriebssystem. Microsoft hat übrigens inzwischen auch den grundlegenden Support für Windows 7 eingestellt - wichtige Sicherheitsupdates wird es noch bis Anfang 2020 geben.