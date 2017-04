AMD hat eine neue Grafikkarte angekündigt, die für den professionellen Bereich gedacht ist. Die Radeon Pro Duo basiert - wie der Name schon vermuten lässt - auf zwei Grafikchips, die ähnlich wie zwei separate Grafikkarten beim Betrieb eines Crossfire- oder SLI-Systems zusammenarbeiten. Als Grafikchips kommen zwei Polaris 10 GPUs zum Einsatz. Polaris 10 verwendet AMD bereits bei den Consumer-Modellen RX 470, 480, 570 und 580. Bei der AMD Pro Duo entspricht Anzahl an Shadereinheiten beziehungsweise Steam-Prozessoren pro Grafikchip der Anzahl, die die stärkeren Modelle AMD RX 480 und 580 nutzen, nämlich 2304. Pro GPU kommen 16 Gigabyte GDDR5-RAM zum Einsatz, die wie bei den zuvor genannten RX-Modellen mit 256 Bit angebunden sind.

Spezifikationen der neuen AMD Radeon Pro Duo Quelle: AMD-Website Screenshot Als typischen Strombedarf gibt AMD weniger als 250 Watt an. Die drei Display-Port-Anschlüsse können mit einem geeigneten Monitor mit 5k-Auflösung bei 60 Hertz genutzt werden, bei einem 8K-Monitor sind es 30 Hertz. Mit einem 8k-Monitor, der eine Dual-Kabel-Verbindung unterstützt, sind mit Hilfe von zwei Display-Port-Kabeln auch 60 Hertz möglich. Besonders gut geeignet soll die AMD Pro Duo unter anderem für Renderarbeiten sein, auch mit dem Thema Virtual Reality bewirbt AMD das Profi-Modell. Interessenten sollten das neue Modell nicht mit der bereits 2016 veröffentlichten und namensgleichen AMD Pro Duo verwechseln, die GPU-seitig noch auf Fiji-Chips setzte. Die Länge der neuen Pro Duo gibt AMD mit 12 Zoll an, was etwa 30,5 Zentimetern entspricht - ein Preis steht noch nicht fest, aber es damit zu rechnen, dass ein vierstelliger Betrag in jedem Falle fällig wird - als Gerücht sind 1500 Dollar im Gespräch.