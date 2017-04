Zur AMDs nächster Grafikchip-Generation Vega ist offenbar ein Teaser-Video geleakt worden. Dies berichtet das Hardwareportal wccftech. Das Video soll auf Pressetreffen gezeigt worden sein, die in der asiatischen Pazifikregion stattfanden. In den nächsten Tagen wird AMD allerdings mit der RX 500er-Grafikkartenreihe zunächst nur ein Refresh der RX 400er-Familie auf den Markt bringen, die ja auf den Grafikchips der Polaris-Generation basieren. Die nächste Grafikchip-Generation Vega könnte trotzdem noch in diesem Sommer auf den Markt kommen - AMD spricht vom zweiten Quartal 2017.

Bevor Vega erscheint, wird es erst ein Refresh der RX 400er-Serie geben (im Bild eine Sapphire RX 480 Nitro). Quelle: Sapphire In dem geleakten Video ist eine Verpackung zu sehen, die von einer AMD-Sonderedition einer High-End-Vega-Grafikkarte stammen soll, die mit dem Grafikchip Vega 10 arbeiten wird. Ein großes R auf der Verpackung steht stellvertretend für den Markennamen Radeon, den AMD für Grafikkarten verwendet. Die High-End-Grafikkarte soll zudem mit einer Wasserkühlung versehen sein. Außerdem gibt es Informationen über den verwendeten Videospeicher, nämlich acht Gigabyte HBM2 (High Bandwith Memory). Auf Bildern ist auch zu sehen, dass es auf dem Kühlkörper der Sonderedition kleine Schalter gibt, mit denen man vermutlich die LED-Beleuchtung konfigurieren kann. Als Stromversorgung nutzt die Grafikkarte offenbar je einen 6- und 8-Pin-Anschluss.