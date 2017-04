Auf AMDs neue Grafikkartenchips der Vega-Generation warten Fans nun schon lange. Als erstes steht bei Vega der High-End-Sektor an, was auch Sinn macht, da AMD mit den gerade erst veröffentlichten Polaris-Refreshs der RX 400er-Serie, den RX 500-Modellen RX 570 und RX 580 ja die Mittel- und Oberklasse bis etwa 350 Euro bereits bestückt hat. AMD soll nun laut wccftech bestätigt haben, noch in diesem Quartal Vega auf den Markt zu bringen. Da der April nun beinahe vorüber ist, sollte man also im Mai oder Juni die neue AMD-Grafikkartengeneration zu Gesicht bekommen.

RX 400-Refresh für die 300-Euro-Preisklasse: AMD RX 580, hier ein Modell von Gigabyte Quelle: Gigabyte Der Mai erscheint dabei wahrscheinlicher zu sein, denn AMD arbeitet beim Marketing eng mit zwei Publishern zusammen, deren Produkte im Mai erscheinen. Zum einen taucht AMD im neuen Film Alien: Covenant auf, zum anderen bewirbt AMD seine Produkte auch im Zusammenhang mit dem für den 5. Mai anstehenden Action-Game Prey. Sofern Vega noch im Mai in den Weg in die Händlerregale finden wird, wäre dies für ein AMD ein Frühjahr voller Releases. Denn vor den bereits erwähnten RX 500-Grafikkarten, die seit dem 17. April im Handel sind, kamen im April vier Ryzen 5-CPUs auf den Markt, und schon Anfang März startete AMD den Verkauf der neuen Ryzen 7-CPUs. Zu allen bisherigen Ryzen-CPUs haben wir übrigens auch ein Special mit einer Leistungseinstufung online gestellt.