Die Spezifikationen zu einer der neuen Ryzen-CPUs sind inzwischen bestätigt worden. Zwar hat nicht AMD selbst die Daten verkündet, aber Onlinehändler bestätigen laut wccftech technische Daten und Preise für den Ryzen 7 1700. Die CPU wird 8 Kerne und 16 Threads bieten und demnach für unter 400 Euro in die Läden kommen. Intels günstigste CPU mit acht Kernen, der Core i7-5960X für den Sockel 2011-3, kostet übrigens mehr als 1000 Euro. Die Modelldaten des Ryzen 7 1700 sehen im Detail wie folgt aus:

Summit Ridge Acht-Kern-CPU für den Sockel AM4

Pro Kern zwei Threads, also 16 Threads

Taktrate: 3,7 Gigahertz pro Kern

TDP (maximale Abwärme): 65 Watt

Native RAM-Takt-Unterstützung: DDR4-2400

Listenpreis: etwa 320 Dollar, vermutlich 390 Euro

Artikelcode für die Box-Version (mit Kühler im Lieferumfang): YD1700BBAEBOX

So entziffert man die Modellcodes der Ryzen-CPUs Quelle: reddit.com Auf dem Papier bedeuten diese Daten eine klare Kampfansage an Intel: der günstigste Intel-Achtkern-Prozessor, der ebenfalls mit 16 Threads arbeitet, kostet wie schon anfangs erwähnt über 1000 Euro. Für diesen Preis könnte man auf Basis eines Ryzen 7 1700 einen kompletten PC mit einer AMRD RX 480 oder Nvidia GTX 1060 zusammenstellen. Sofern die Rechenpower des Ryzen 7 1700 bezogen auf den Takt nicht extrem weit unter dem liegt, was Intel pro Gigahertz an Leistung herausholt, wäre der Ryzen 7 1700 somit ein absolutes Schnäppchen. Da auch weitere Ryzen-Prozessoren in den Startlöchern stehen, die lediglich mit vier oder sechs Kernen arbeiten und daher naturgemäß merkbar günstiger als ein Ryzen 7 1700 sein werden, dürfte auch hier in Punkto Preis-Leistung von AMD eine starke Konkurrenz anstehen, die die Core-i7-CPUs für den Sockel 1151 angreifen wird.