Schon am Wochenende berichteten wir über mutmaßliche Preise und technische Daten zu AMDs Ryzen 7 1700, da einige Händler den neuen Prozessor bereits inklusive technischer Daten gelistet hatten. Demnach wäre ein Preis von umgerechnet unter 400 Euro für die Achtkern-CPU zu erwarten, was deutlich weniger als die Hälfte von dem Betrag wäre, den Intel für eine CPU mit acht Kernen aufruft. Nun sind weitere mögliche Leaks bekannt geworden, wie auch unsere Kollegen der PCGamesHardware berichten. Unter anderem sollen laut im Forum von anandtech.com gezeigten Folien die X-Modelle der Ryzen-Serie einen speziellen, im Vergleich zu anderen CPU-Modellen stärkeren Kühler beigelegt bekommen, da offenbar die X-Modelle den normalen Turbotakt überschreiten können, sofern die Temperaturen dies problemlos zulassen.

Mainboard für AMD Sockel AM4 und Ryzen-CPUs Quelle: ASRock Über Reddit tauchten wiederum Listen auf, in denen mehrere Ryzen-CPUs gezeigt werden. Von den Modellbezeichnungen her werden frühere Gerüchte bestätigt, es gibt aber mehr Informationen zu den mutmaßlichen Taktwerten. So soll der Ryzen 7 1700 acht Kerne und 16 Threads bieten und einen Basistakt von 3,0 Gigahertz haben. Der in unserer News vom Sonntag genannte Takt von 3,7 Gigahertz wäre demnach der Turbotakt. Auch die Preise, die durch das mutmaßliche Leak genannt wurden, sind in einem Rahmen, der auch zuvor schon bekannt wurde. Allerdings sind über Reddit die Daten zu insgesamt neun Ryzen-CPUs zu sehen. Der günstigste Ryzen (Ryzen 3 1100, je vier Kerne und Threads) könnte 140 Euro kosten, der Ryzen 5 1300 mit vier Kernen und acht Threads wäre mit 195 Euro über 100 Euro günstiger als Intels Core i7-6700, der ebenso viele Kerne und Threads bietet.