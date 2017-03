Am 11.April werden die nächsten AMD Ryzen-Modelle in den Handel kommen. Bereits seit Anfang März sind ja die Ryzen 7-Modelle 1700, 1700X und 1800X erhältlich. Die Ryzen 7-CPUs arbeiten mit acht Kernen und Hyperthreading, so dass pro Kern zwei Threads, in der Summe also 16 Threads, verwaltet werden können. Die Ryzen 5-Modelle bieten ebenfalls Hyperthreading, arbeiten aber mit vier oder sechs Kernen, so dass folglich acht oder 12 Threads nutzbar sind. Die Ryzen 5-CPUs mit vier Kernen sind die Modelle Ryzen 1400 und 1500X, mit sechs Kernen werden die Modellvarianten Ryzen 5 1600 und 1600X heißen.

AMD Ryzen 5 Line-Up mit Dollarpreisen (ohne Steuer) Quelle: AMD Technisch gesehen nutzt AMD so genannte CPU-Complexes, auch CCX genannt. Pro CCX gibt es vier Kerne. Im Falle des Ryzen 7 sind also zwei CCX vorhanden, bei den Ryzen 5-Modellen mit sechs Kernen werden zwei CCX genutzt, bei denen je ein Kern deaktiviert wurde. Für den Ryzen 5 in der Vierkernvariante wären daher zwei Optionen denkbar: ein einziger CCX mit vier Kernen oder zwei CCX mit je zwei aktiven Kernen. AMD hat unter anderem laut der Website Hardcop technische Details bekanntgegeben, die letztere Option bestätigen: die Ryzen 5-Vierkerner werden also zwei CCX aufweisen, die je zwei Kerne bieten - die pro CCX jeweils beiden übrigen Kerne sind deaktiviert. Am Mittwoch hatten wir unserer News ja bereits Details zu den Taktwerten und Preisen der Ryzen 5-Modelle genannt. Wir fassen an dieser Stelle die wichtigen Eckdaten erneut zusammen:

Ryzen 5 1400: vier Kerne mit je 3,2 Gigahertz Standardtakt, 3,4 Gigahertz Turbotakt für 169 Dollar (190 Euro)

Ryzen 5 1500X: vier Kerne mit je 3,5 Gigahertz Standardtakt, 3,7 Gigahertz Turbotakt für 189 Dollar (215 Euro)

Ryzen 5 1600: sechs Kerne mit je 3,2 Gigahertz Standardtakt, 3,6 Gigahertz Turbotakt für 219 Dollar (250 Euro)

Ryzen 5 1600X: sechs Kerne mit je 3,6 Gigahertz Standardtakt, 4,0 Gigahertz Turbotakt für 249 Dollar (285 Euro)

Die Preise in Dollar sind die Preisempfehlungen von AMD ohne Steuern - die Europreise sind von uns berechnete, gerundete Preise unter Beachtung der Steuer sowie dem Wechselkurs Dollar zu Euro - offizielle Euro-Preise sind allerdings von AMD noch nicht genannt worden.