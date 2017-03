Seit Anfang März sind die neuen Ryzen 7-CPUs im Handel. Bisher sind nur die Ryzen 7-Modelle mit acht Kernen und 16 Threads erhältlich, aber im April kommen auch vier Ryzen 5-Modelle neu dazu, je zwei Varianten mit vier Kernen und acht Threads beziehungsweise sechs Kernen und 12 Threads.

MSI B350 Tomahawk Arctic Quelle: MSI MSI hat nun über eine Pressemeldung bekannt gegeben, dass die Auswahl an passenden Mainboards für den AMD-Sockel AM4, der für die Ryzen-CPUs verwendet wird, deutlich ausgeweitet wird. Es wird sieben neue Modelle geben, die allesamt eine bei MSI exklusive Funktion bieten: mit A-XMP soll es im BIOS auf einfache Art und Weise möglich sein, den Arbeitsspeicher optimal einzustellen. A-XMP lehnt sich dabei eng an das für Intel-Mainboards bekannte XMP an, was für Extreme Memory Profile steht. Hierbei wird eine Tabelle im RAM ausgelesen, welche für bestimmte Taktwerte die weiteren Daten angibt, die für den Taktwert geeignet sind. Zum Beispiel Latenzwerte wie CL (Cas Latency) oder die Spannung, die verwendet werden soll. Mit A-XMP werden die Werte ebenfalls ausgelesen und somit der Arbeitsspeicher auf eine optimale Performance eingestellt. Bei den sieben neuen Mainboards handelt es sich um vier Modelle mit dem günstigeren B350-Chipsatz sowie drei Modelle mit dem Chipsatz X370, der für ambitioniertere Nutzer gedacht ist. Die sieben Mainboards werden laut MSI ab April im Handel zu haben sein - es handelt sich um folgende Modelle:

B350 PC MATE

B350M BAZOOKA

B350 MORTAR ARCTIC

B350 TOMAHAWK ARCTIC

X370 SLI PLUS

X370 GAMING PRO

X370 KRAIT GAMING



Die Preise werden noch bekanntgegeben, wobei das X370 Krait Gaming von MSI als das Flaggschiff ausgewiesen wird und somit vermutlich das teuerste der sieben neuen Mainboards sein wird.