AMD Ryzen: Neue Energiesparpläne stehen bereit

Wie unsere Kollegen der PCGamesHardware schon vorab erfuhren, hat AMD einen neuen Energiesparplan für Windows entworfen, der für den Sockel AM4 und die entsprechenden Ryzen-CPUs gedacht ist. Inzwischen ist der Download auch offiziell verfügbar. Bei dem Energiesparplan handelt es sich um einen neuen Menüpunkt in den Energieoptionen unter Windows, der sich Ryzen Balanced nennt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus den beiden Voreinstellungen "Höchstleistung" und "Ausbalanciert".

Neuer Energiesparplan in den WIndowsoptionen Quelle: AMD Grund für diesen neuen Energiesparplan ist vor allem, dass laut AMD das Parken der CPU-Kerne im Modus Ausbalanciert für Leistungsschwächen bei Spielen verantwortlich sei. Im Profil Ausbalanciert würde das so genannte Core-Parking für Leistungseinbußen sorgen, da Windows zu häufig fälschlicherweise einzelne CPU-Kerne in einen Schlafmodus versetzt. Eine Steigerung im Vergleich zu dem Profil Höchstleistung sei aber mit dem neuen Ryzen Balanced-Energiesparplan nicht zu erwarten. Weitere Details könnt ihr im bereits verlinkten Artikel der PC Games Hardware finden, ebenso findet ihr viele Informationen zu dem Thema im Blog-Eintrag bei AMD, wo es auch den Download zu dem Energiesparplan gibt. Da einige Nutzer aber Probleme bei der Installation melden, sollte man im Zweifel warten, bis AMD ein neues Treiberpaket für die AM4-Chipsätze anbietet.